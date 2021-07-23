Son dakika: Ekili araziden yükselen alevler arabaya sıçradı
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Son dakika: Ekili araziden yükselen alevler arabaya sıçradı

Son dakika: Ekili araziden yükselen alevler arabaya sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde ekili araziden yükselen alevler yanında bulunan araca sıçradı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde ekili araziden yükselen alevler yanında bulunan araca sıçradı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında araç ve mahsuller zarar gördü.

Yangın, Çivril ilçesi Bayat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, ekili olan araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanlar ardından yerini alevlere bırakırken, bitişikte bulunan bir otomobilde yanmaya başladı. Alevleri gören diğer çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yükselen alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtaki ve ekili alandaki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangından araç kullanılamaz hale gelirken, ekili mahsullerde zarar oluştu.

Ekipler yangının çıkış sebebi hakkında çalışma başlattı. - DENİZLİ

Son dakika: Ekili araziden yükselen alevler arabaya sıçradı
Son dakika: Ekili araziden yükselen alevler arabaya sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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