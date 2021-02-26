Son dakika... (Ek operasyon görüntüleriyle) İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ PKK OPERASYONU: 11 GÖZALTI
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Son dakika... (Ek operasyon görüntüleriyle) İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ PKK OPERASYONU: 11 GÖZALTI

26.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:49
Son dakika... (Ek operasyon görüntüleriyle) İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ PKK OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Son dakika habere göre ESENYURT ve Küçükçekmece'de, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

ESENYURT ve Küçükçekmece'de, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik Esenyurt ve Küçükçekmece'de önceden belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon kapsamında Esenyurt'taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireye giren özel tim polisleri, evde bir süre arama yaptı. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda evde bulunan çeşitli örgütsel dokümanlara el konuldu. Operasyon sonucu iki ilçede toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

-----------------------------EK GÖRÜNTÜ-Operasyondan ek görüntülerGEÇİLEN-Operasyon yapılan dernek-Polisin binaya girmesi-Polisin çevrede ki önlemi-Polis helikopterinden görüntü-Gözaltına alınan şüphelinin binadan çıkarılması-Gözaltına alınanların sağlık kontrolü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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