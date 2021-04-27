Son dakika! (ek bilgiyle) Bağcılar'da alevlerden kaçmak için çatıdan atlayan kişi öldü

Son dakika haberi: Bağcılar'daki yangında çatıdan atlayan kişi öldüBağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında tadilat sırasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

İSTANBUL DHA -Bağcılar'daki yangında çatıdan atlayan kişi öldü

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında tadilat sırasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında Ahmet Çilingir isimli bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Ahmet Çilingir çatıdan sarkılarak kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi yaralandı. Dehşet dolu anlar kameralara yansıdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet Çilingir hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı