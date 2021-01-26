Son Dakika | Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
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Son Dakika | Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

26.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:49
Son Dakika | Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURDUR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada maddi hasar meydana geldi.

BURDUR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada maddi hasar meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya neden olan sürücünün vali yardımcısının oğlu olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta meydana geldi. Burdur Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu O.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarptı. Bu otomobillerden biri de savrulup, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, biri kaldırıma yan yatan, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücü O.K.'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi. 

'ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR'Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı yer aldı.


Son Dakika | Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
Son Dakika | Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
Son Dakika | Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
Son Dakika | Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
Son Dakika | Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
Son Dakika | Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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