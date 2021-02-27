Son dakika! Ehliyeti yetersiz olan tır sürücüleri uygulama noktasına girmeyince yakalandı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta sürücü belgesi yetersiz olan tır şoförleri, uygulama noktasına girmeyince polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta sürücü belgesi yetersiz olan tır şoförleri, uygulama noktasına girmeyince polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Kahramanmaraş kara yolundaki uygulama noktasına yaklaşan 3 tır, uygulama noktasına girmemek için alternatif bir yoldan devam ederek, bir süre sonra yeniden çevre yoluna çıktı.

Polisin dikkatinden kaçmayan tırlar ekipler tarafından takibe alınarak, Erkenez Mahallesi'nde bulunan kavşakta durduruldu.

Yapılan incelemeler sonrasında Kilis'ten Kahramanmaraş'a gelen tırların içinin boş olduğu, 2 tır sürücüsünün ehliyetinin araç sınıfına uymadığı, diğer sürücünün de hiç ehliyetinin olmadığı ve uygulama noktasına bu yüzden girmedikleri ortaya çıktı.

Trafik ekiplerince, iki sürücüye yetersiz ehliyet ile araç kullanmaktan 1339 lira, ehliyetsiz sürücüye ise 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

Tırlar ise bağlanarak otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman