Son dakika... EGO'dan Türk Kızılayın "Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama Kampanyası"na destek

Gelen son dakika haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılayın "Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama Kampanyası"na destek çağrısı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılayın "Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama Kampanyası"na destek çağrısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay tarafından 1-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyaya ev sahipliği yapacak.

Kan bağışı kampanyası, EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem ile Araç Bakım ve Onarım Daire Başkanlıkları bölge müdürlüklerinde sürdürülecek.

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, Türk Kızılayın kan bağışı kampanyalarına periyodik olarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

EGO personelinin büyük bir fedakarlık yaparak kan bağışında bulunduğunu aktaran Tekbudak, "Bir insanın canını kurtarmak ulvi bir görevdir. Kan verdiğimizde vücudumuzda kan hücreleri yenileniyor, baş ağrısı, yüksek tansiyon, stres ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesine de katkı sağlıyor. Pandemi sürecinde kan verme oranı azalmış. Biz de yeterli ölçüde katılım sağlarsak kan bağışına katkı sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir