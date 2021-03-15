Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını
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Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını

15.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:07

Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını 20 kişiye 72 bin 849 TL para cezası kesildi Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlence merkezine çevrilen müştemilata baskın düzenledi.

Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını

20 kişiye 72 bin 849 TL para cezası kesildi

UŞAK - Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlence merkezine çevrilen müştemilata baskın düzenledi. Yapılan baskında sosyal mesafe kurallarına uymayan 20 şahsa 72 bin 849 TL para cezası kesildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarık Köy'de bir şahsın evinin müştemilatını eğlence merkezine çevirdiği, şarkılı eğlenceler düzenlediği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda müştemilata operasyon düzenleyen ekipler müştemilatın gazinoya çevrildiğini gördü. İçeride bulunan 20 vatandaşa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 72 bin 849 TL para cezası kesildi.

Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını
Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını
Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını
Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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