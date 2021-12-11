Son dakika! Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (3)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDI Bursa'da, eğlence mekanında Özkan Belikırıkoğlu'nun (20) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Erol Akçağır çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BURSA (DHA) - TUTUKLANDI
Bursa'da, eğlence mekanında Özkan Belikırıkoğlu'nun (20) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Erol Akçağır çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri
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