Son dakika! Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (3) - Haberler
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Son dakika! Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (3)

Son dakika! Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü (3)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDI Bursa'da, eğlence mekanında Özkan Belikırıkoğlu'nun (20) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Erol Akçağır çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA (DHA) - TUTUKLANDI

Bursa'da, eğlence mekanında Özkan Belikırıkoğlu'nun (20) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Erol Akçağır çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri

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