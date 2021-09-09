Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının çatı katında yangın çıktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm mekanı saran yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karasu ilçesi Yeni Mahallesi İpsiz Recep Caddesi üzerinde bulunan Deniz T. ve Emrah D.'nin ortak işletmeciliği yaptığı bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranın çatı katında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesiyle yangın, kısa sürede mekanı sardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Karasu İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplere çevre ilçelerden de destek geldi. Yaklaşık iki saat süren söndürme ve soğutma çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında iki katlı eğlence mekanı kullanılamaz hale gelirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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