Son Dakika: Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş'tan iki hayır birden
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş'tan iki hayır birden

Son dakika habere göre Kayseri'de eğitimin hayırsever amcası olarak bilinen, bu güne kadar 6 okul yaptıran ve Türkiye'de adına en çok okul yaptırılan tek insan olan hayırsever iş adamı Osman Ulubaş'ın yapımını üstlendiği 7. ve 8. okulun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Son Dakika: Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş'tan iki hayır birden
16.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:31

Kayseri'de eğitimin hayırsever amcası olarak bilinen, bu güne kadar 6 okul yaptıran ve Türkiye'de adına en çok okul yaptırılan tek insan olan hayırsever iş adamı Osman Ulubaş'ın yapımını üstlendiği 7. ve 8. okulun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tüm General Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş ve ailesi ile protokol üyeleri katıldı.

Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu'nun temel atma töreninde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Hepimiz için sevinçli bir gün. Kayseri eğitimi açısından önemli bir gün. Bir hayırsever düşünün ki ömrünü bu işlere adamış. Okul yapımına adamış ve bir okul bitme aşamasına geldiğinde hemen yeni bir okul yapımına başlamak için bizlerle temasa geçerek hemen bana bir yer bulun okul için teme atacağım diyen bir hayırsever. Allah razı olsun. Osman amcanın yaptığını ülkemizde yapan çok az hayırsever var. Yaptığı işlerin örnek teşkil etmesini temenni ediyorum." dedi.

Kayseri'de bir ilkin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Adına bu kadar sayıda okul yapılan tek insan Osman Ulubaş büyüğümüzün adı ile yaşayacak 7. ve 8. okulumuzun temelini atıyoruz. Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu inşallah yükselecek. Şehrimizin fiziki yapısı itibari ile okul ihtiyacının fazla olduğunu biliyoruz. Sayın Valimizin riyasetinde iki yıldır bu konuda özverili çalışmalar yapıyoruz. Hayırseverlerimiz ile kurumlarımız ve belediyemiz çok ciddi destek veriyor. İnşallah 2023 yılında fiziki altyapımızı tamamlayacağız. Fiziki altyapımızın tamamlanması her şeyin hallolduğu anlamına gelmiyor. Bir daha bu ülkenin hainlere geçit vermeyecek şekilde, geleceğe gururla yürüyecek şekilde bir nesil yetiştirmek amacı ve gayesi olmak zorunda. Bizler de hayırseverlerimizin, Osman Ulubaş amcamızın emeklerinin karşılığında üzerimizde onun verdiği bir görev hem de devletimizin milletimizin verdiği bir görev olarak addediyoruz. Vatanına bağlı, gururla bayrağının altında birlik ve beraberlik içinde yaşayacak bir nesil yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimize söz veriyorum." diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, "Şehrimiz birçok isminin yanında hayırseverliği ile anılan bir şehir. Bu isimlerin en önünde gidenlerden bir tanesi kıymetli büyüğümüz Osman Ulubaş. Allah hayrını kabul etsin. Bu gün 7. ve 8. Okulların temelini atıyoruz. Osman amcamız Allah nasip ederse bir düzine okul yapacağım diyor. İnşallah daha daha fazlasını yapmak kendisine nasip olur. Bu topraklara bu şekilde hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.

Adına 7. ve 8. okulu yaptıran hayırsever iş adamı Osman Ulubaş ise, "Ben hatip değilim. Benim dedem Çanakkale'de şehit olmuş. Annem çok rezillikle bu dünyada bizi yetiştirmiş. Onun adına ve vatanıma milletime hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kocasinan ilçesine bağlı Beşparmak Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde yapılacak olan Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu'nun temeli için Ulubaş ailesi ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak ilk harç konuldu. Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu'nun 2021 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. - KAYSERİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 3. Sayfa
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü Dünya
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
NASA doğruladı, burç sayısı 13'e yükseldi! Burçların arasına 'yılan' da eklendi
NASA doğruladı, burç sayısı 13'e yükseldi! Burçların arasına "yılan" da eklendi
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Fatih Sultan Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ece Erken Özkan Uğur Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Ünal Karaman Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Son Dakika: Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş'tan iki hayır birden - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 12:32:44. #1.14#
title