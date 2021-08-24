Son dakika: Eğitim için geldiği Türkiye'de beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika: Eğitim için geldiği Türkiye'de beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika: Eğitim için geldiği Türkiye'de beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Okumak için Afrika ülkesi Nijerya'dan Eskişehir'e gelen Ademola Stanford, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Okumak için Afrika ülkesi Nijerya'dan Eskişehir'e gelen Ademola Stanford, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye'ye yaklaşık 7 bin 500 kilometre uzakta bulunan Nijerya'dan okumak için Eskişehir'e gelen Ademola Stanford, 1 hafta önce geçirdiği beyin kanaması sebebiyle kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesinde bugün vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde doktora eğitimine devam eden Stanford, 1 hafta önce yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ademola Stanford'un durumu kritik görülünce yoğun bakıma alındı. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslusu olarak geçen yıl Türkiye'ye gelen ve 32 yaşında olan Ademola Stanford bu sabah hayatını kaybetti.

Stanford'nun ülkesinde defnedilmedi planlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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