Son dakika! Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede öldü
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Son dakika! Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika! Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Burak Tüm (10), Beydere köyü Bedre Plajı mevkisindeki gölde boğulma tehlikesi geçirdi.

Annesi tarafından sudan çıkarılarak Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan Tüm, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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