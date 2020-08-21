Son dakika! Egeli balıkçılar "1 Eylül" hazırlıklarını Kovid-19 tedbirleriyle sürdürüyor Son dakika haberlerine göre Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Ege'de balıkçılar, 1 Eylül'de açılacak sezon öncesi hazırlıklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle sürdürüyor.

Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Ege'de balıkçılar, 1 Eylül'de açılacak sezon öncesi hazırlıklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle sürdürüyor.

Salgın nedeniyle geçen yıl sezonu 15 Nisan'da değil martın son haftasında kapatan balıkçılar, yeni sezona hazırlanıyor. Ege'nin en büyük balıkçı barınaklarından biri olan Güzelbahçe'de ağlarını tamir eden balıkçılar, teknelere son bakımları yapıyor.

"Denizlerden güzel haberler geliyor"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerin 6 ay boyunca nadasta kaldığını belirtti. Yeni sezon hazırlıklarının tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de sürdüğünü belirten Çakan, "Denizlerden çok güzel haberler geliyor. Karadeniz'de palamut ve hamsi gözüküyor. Ege zaten zengin bir mera. Bu sene de balığa doyacağız." dedi.

Her sene yapılan hazırlıklara bu yıl Kovid-19 tedbirlerinin de eklendiğine dikkati çeken Çakan, şunları söyledi:

"Bu sene balıkçı gemilerimizin hepsinde şartlar değişti. Daha hijyenik ortam hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ava çıkacak arkadaşlara test uygulanmasına yönelik çalışma yapılacak. Zaten denize açıldıktan sonra korunaklı ve hijyenik bir ortam balıkçılarımızı bekliyor olacak."

Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle yasa dışı avcılığın önünün önemli ölçüde kesildiğini de ifade eden Çakan, denizlerde sürdürebilir bir balıkçılığı savunduklarını aktardı.

Hazırlıklar tamam

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Dernek Başkanı Mehmet Aksoy ise Egeli balıkçıların geçen yıl sezonu 20 Mart'ta kapattığını anımsattı. Bu yıl bakımların daha yavaş ve kontrollü olduğunu belirten Aksoy, "Salgından dolayı kalabalık olarak ağ onarma işi olmadı. Daha sakin yapıldı işler. Ancak tüm bakımlar bitmek üzere, her şey 1 Eylül'e hazır olacak. İnşallah 2020-2021 balıkçılık sezonu iyi geçer." dedi.

Kovid-19 nedeniyle bazı balıkçılarda tedirgin olduğunu aktaran Aksoy, buna rağmen vatandaşlara bolca balık yedirmek için denizlerde olacaklarını vurguladı.

Barınaktan 60 teknenin yasağın bitmesiyle denize açılacağına değinen Aksoy, 1 Eylül'ü sadece balıkçıların değil tüm Türkiye'nin dört gözle beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA