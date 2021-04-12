Son dakika! Ege Üniversitesi Hastanesinde "4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi" hizmete açıldı

Son dakika haberler... Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde 4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete alındı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde 4. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete alındı.

Ünitenin açılışı ve Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Kültürsay'ın emekliliği nedeniyle hastanede tören düzenlendi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün açılışını yaptığımız ünitemizde 18 gelişmiş kuvöz, 15 yoğun bakım monitörü, 15 solunum cihazı bulunuyor. Yeni doğan bebeklerimize en ileri düzeyde yoğun bakım hizmeti, tıbbi bakım ve tedavi sunacağız. Yenilenen ünitemizin ülkemizde bir referans merkezi haline geleceğine inanıyorum." dedi.

Emekliliğe ayrılan Prof. Dr. Nilgün Kültürsay'a sağlıklı bir yaşam dileyen Rektör Budak, "Bugün, hem yenidoğan bakım ünitemizin açılışını gerçekleştiriyoruz hem de bu birime yaşamı boyunca bütün emeğini ve sevgisini vermiş Nilgün hocamızı emekliliğe uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekliye ayrılan Kültürsay da, "Bu ünitemiz rektörlüğümüzün, başhekimliğimizin ve bağışçılarımızın desteği ile yıllar süren bir emek sonucu açılıyor. Türkiye'ye örnek olacak kalitede bir ünite açıyoruz. Ben de bu ünite sayesinde emeklerimin karşılığını almış olmanın hissi ile emekli olacağım. Pandemi nedeniyle bir arada bulunamadığımız dostlarıma, öğrencilerime ve EÜ Tıp Fakültesi ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu üniversite çatısında çok keyifle çalıştım. Bütün öğrencilerimle, pediatri uzmanlarımla ve yan dal uzmanlarımla gurur duyuyorum. Hepsi çok değerli yerlere geldiler. Benden sonra bu bayrağı alarak çok daha ileriye götüreceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Akisu da Prof. Dr. Kültürsay'ın meslek yaşamına ve mesleğe katkılarına ilişkin bir sunum yaparak kendisine teşekkür etti.

Programa EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, hastane yönetimi ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı