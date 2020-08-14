Son dakika! Ege'deki orman yangınlarıyla mücadele bu merkezden yönetiliyor
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Son dakika! Ege'deki orman yangınlarıyla mücadele bu merkezden yönetiliyor

Son dakika gündem haberi... HAVALARIN ısınmasıyla beraber orman yangınları artarken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü binasında bulunan 'Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınlar an be an izlenerek kısa sürede müdahalede bulunuluyor.

Son dakika! Ege'deki orman yangınlarıyla mücadele bu merkezden yönetiliyor
14.08.2020 08:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:42

HAVALARIN ısınmasıyla beraber orman yangınları artarken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü binasında bulunan 'Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınlar an be an izlenerek kısa sürede müdahalede bulunuluyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İzmir ve Manisa'da da orman yangınlarında özellikle son haftalarda sıkça çıkan yangınlarla müdahalede teknolojik aletler de oldukça önemli bir yer tutuyor. Yangın kulelerinde bulanan kameralar ve fotokapanlar yangınla mücadelede büyük yer tutarken, hava araçlarından da teknolojilerden oldukça fazla yararlanılıyor. Bunların yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü binasındaki 'Yangın Yönetim Merkezi'nden de şehrin ormanları saniye saniye izleniyor. Çıkan bir yangının ardından ise merkez, bir karargah gibi kullanılıyor. Yangınlara yapılan müdahaleler, uçak ve helikopter kameraları da ekranlara yansıtılıyor ve bu sayede de alevlere hızlıca müdahale edilmesi planlanıyor. Merkez hakkında bilgi veren İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Gelen bütün ihbarlar bu merkezde değerlendiriliyor. Ayrıca kulelerin üzerinde 36, görünmeyen noktalarda ise 10 kameramız bulunuyor. O görüntüler, burada bulunan ekranlara düştüğü için yangınları gözetleyebiliyoruz. Ayrıca günlük meteorolojik verileri de anbean değerlendirebiliyoruz. Araçlarımızın konumlarını da ekranlardan gördüğümüz gibi yangına müdahale sırasında konumlarına da müdahale edebiliyoruz. Yangın ihbarı merkeze düştükten sonra hemen kuledeki arkadaşlarımızla irtibata geçiyoruz. Kuleler de ihbarları değerlendiriyor ve en yakın ekipler ile hava araçlarımız ihbar bölgesine doğru harekete geçiyor. Kısacası yangınla ilgili tüm operasyonlar burada yapılıyor" dedi.

'TEKNOLOJİNİN HER İMKANI KULLANILIYOR'Orman yangınlarıyla mücadelede teknolojiden faydalandıklarını belirten Derince, "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin de dediği gibi, uzay araçları hariç tüm teknolojik araçları yangınla müdahalede kullanıyoruz. İnsansız hava araçlarını (İHA), yangın söndürme uçağımızı, helikopterlerimizi ve arvento sistemini kullanıyoruz. Tüm bunlarla yangınların gözetlenip önlenmesi ve söndürülmesi noktasında seferber ediyoruz. Tabi termal kameralar çok faydalı oldu. Bunlar İHA'lar ve belirli kulelerde var. İHA'lardaki termal kameralar, sıcaklık değişimini anbean merkezimize yansıtıyor. Orada herhangi bir sıcak değişikliğinden kaynaklanan ateş veya duman var ise bize koordinat geliyor. Biz de hemen o noktaya ekip çıkarıyoruz" diye konuştu.'YANGINLARI ÖNLEYELİM'

Yangın sırasında merkezin karargah gibi kullandığını belirten Derince, "Bütün arkadaşlarımız yıllardır bu işin içinde olan profesyoneller. Gelen ihbarın ardından sükunetle ve hızlı bir şekilde karar alarak araçlarımızı yangın bölgesine sevk ediyoruz. Genel müdürlüğümüzle de entegrasyonumuz var. Genel Müdürlüğümüze ve Valilik kriz merkezine de bilgi aktarımı yapıyoruz. Takviye kuvvetlere ihtiyaç duyulması halinde arkadaşlarımız çeşitli yerlerle irtibata geçerek yardım talebinde bulunuyor. Yangını söndürmekten ziyade önlemenin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yangına hassas olduğumuz mevsimlerde temizliğimizi ateşle yapmayalım, sigara izmaritlerini dışarıya atmayalım, pikniklerimizi de belirlenen yerlerde yapalım" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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