Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar manzarası havadan görüntülendi - Haberler
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Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar manzarası havadan görüntülendi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar yağışı altında görüntülendi.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar yağışı altında görüntülendi.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki, 150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti, bölgede yaklaşık 3 gündür devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, kar manzarasını cep telefonlarının kamerasıyla kaydediyor.

Eşsiz manzarası beyaz örtüyle kaplanan bölge drone ile görüntülendi.

Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar manzarası havadan görüntülendi

Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar manzarası havadan görüntülendi

Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar manzarası havadan görüntülendi

Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar manzarası havadan görüntülendi

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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