Son dakika: Eflani'de yeni itfaiye aracıyla yangınlara daha hızlı müdahale edilecek

Eflani Belediyesince yangınlarla mücadele eden itfaiye teşkilatına 10 ton su ve 500 kilogram köpük kapasitesine sahip yeni söndürme aracı alındı.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, belediyenin ve imkanlarının küçük ama sorumluluklarının büyük olduğunu belirtti.

Duydukları sorumluluk gereği kıt imkanlara rağmen itfaiyeye hep özel önem verdiklerini aktaran Ertuğrul, "Personelimizin tamamına temel yangın söndürme eğitimi, 3 arkadaşımıza ise Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tesislerinde ileri yangın söndürme eğitimi verildi." bilgisini verdi.

Ertuğrul, geçmiş dönemde biri merdivenli olmak üzere 4 itfaiye aracını belediyeye kazandırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de teşkilatımızı güçlendirmek ve yenilemek adına bu aracı yaptırdık. Güçlü şasi, motor, fren sistemi ve ilçemiz şartlarına uygun üst yapısı, 10 ton su, 500 yüz kilogram köpük kapasitesiyle her türlü yangına müdahale edebilecek bu aracımızla yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale etme imkanımız olacak. Yeni aracımız ilçemize hayırlı olsun. Allah kullanmayı gerektirecek yangın ve afetlerden korusun."