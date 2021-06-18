Son dakika: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör Queiroz'u transfer etti
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Son dakika: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör Queiroz'u transfer etti

Son dakika: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör Queiroz'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör Andre Queiroz'u kadrosuna kattı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Brezilyalı pasör Andre Queiroz'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Queiroz ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Queiroz transferiyle 13 kişilik takımı oluşturduklarını belirtti.

Genç ve deneyimli sporculardan oluşan takımın kurulmasında katkısı olan herkese teşekkür eden Sözen, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun araştırmalar sonucunda kadromuza kattığımız Andre Queiroz, dünyanın farklı liglerinde çeşitli başarılar elde etmiş. Elde ettiği şampiyonlukları ve kaldırdığı kupaları göz önünde bulundurarak, bu sezon takımımıza da ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni oyuncumuza hoş geldin diyor, kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum. Transferlerle ilgili çalışmaları sonlandırırken, sporcularımızın ilimize gelecekleri zamana kadar gerek tesis çalışmalarını, gerekse de yeni sezon için sponsor bulmak gibi kaynak temini çalışmalarını sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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