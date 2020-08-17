Son Dakika: Efeler'de ormanlık alanlara yakın mesafe mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı
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Son Dakika: Efeler'de ormanlık alanlara yakın mesafe mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Efeler ilçesinde 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara 1 kilometre mesafede mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.

Son Dakika: Efeler'de ormanlık alanlara yakın mesafe mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı
17.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:15

Aydın'ın Efeler ilçesinde 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara 1 kilometre mesafede mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması' konulu genelgesi doğrultusunda Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı. Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı ve Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile muhtarların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda bir dizi kararlar alındı.

Buna göre Aydın'ın Efeler ilçe sınırları içerisindeki ormanlık alanlara 1 kilometre mesafede özel mülkiyete konu araziler de dahil olmak üzere mangal, semaver ve ateş yakılması ile avcı ve çobanların ateş yakılması 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Anız yakmak yıl boyunca yasaklandı

Yıl boyunca ilçe sınırları içerisinde anız yakmanın yasaklandığını ifade eden Efeler Kaymakamı Cemil Şahin, "Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız yakmak yıl boyunca yasaklandı. Bağ ve bahçe artığı ot, dal gibi bitki örtülerinin yakılmasına da 31 Ekim'e kadar müsaade edilmeyecektir. İlçe sınıfları içindeki düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda orman yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmeyecek. İlçe sınırlarında yüksek orman yangını riskli olan Paşa Yaylası mevki ile Dallıbel mevkinde ormanlık alanlara girişler, mahalli köylülerin iş gereği ormana giriş ve çıkışları hariç olmak üzere 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Bu mevkideki ormanlarda yapılacak olan sportif faaliyetler, izcilik faaliyetleri gibi faaliyetler için Orman İşletme Müdürlüğü'nden izin alınması şartıyla faaliyetlerine izin verilecek. Yasağa uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 107. maddesi gereği 392 TL idari para cezası uygulanacak" dedi.

Aytepe Mesire Alanı'nda saat: 20.00'a kadar izin verildi

Kaymakam Şahin, Aytepe Mesire Alanı'nda saat 20.00'a kadar mangal ve semaver yakılmasına izin verildiğini kaydederek, "Aytepe Mesire Alanı girişlerinde vatandaşlara uyarıcı el broşürü işletmeci tarafından bastırılarak dağıtılacak. İzin verilen bu alanda 31 Ekim'e kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'dan sonra müsaade edilmeyecek. İlçe sınırları içerisinde yer alan, Aydın-Paşayaylası, Baltaköy-Dalama, Dereağzı-İkizdere, Şahinderesi ve İmamköy-Ilıca mevkisi yol güzergahlarında orman muhafaza memurları, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından sürekli kontroller gerçekleştirilecek ve yasaklara uymayan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılacak. İlçe sınırları içerisinde ormanlık alanda izinsiz gecelemek yasaklanmış olup, izinsiz geceleyenler hakkında da idari para cezası uygulanacak. Öte yandan tüm bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre adli ve idari işlem uygulanacak" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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