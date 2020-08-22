Son Dakika: Edremit'te zeytinlik alanda yangın (1)
Gelen son dakika haberlerine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı.
22.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:09
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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- Balıkesir
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Kaynak: DHA