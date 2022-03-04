Son Dakika | Edremit'te yangında can pazarı...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 2095 Sokak Zafer Kent Sitesi H Blok birinci katta D.Ş' nin evinin yatak odasında çıkan yangın kısa sürede genişledi. Yangın nedeniyle 4 katlı binanın merdiven boşlu duman ile dolunca bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Yangın ihbarının üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Duman içinde kalan binaya merdivenli araçlar ile müdahale eden ekipler mahsur kalan vatandaşları zorlu şartlara rağmen tek tek kurtardı. Korku ve heyecan dolu dakikalarda kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı. Yaşanan yangında bir kişi dumandan etkilenerek ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın çıkan evde bir de kedinin olduğu bilgisinin alınması üzerine itfaiye kurtarma ekipleri yanan eve tekrar girerek dumanda etkilenmiş bir kediyi de kurtardı.

Yangının ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR