Son dakika... Edremit'te vahşet...Karı koca evde ölü bulundu; cezaevinden izinli çıkan oğulları gözaltına alındı
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Son dakika... Edremit'te vahşet...Karı koca evde ölü bulundu; cezaevinden izinli çıkan oğulları gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Edremit'te vahşet...Karı koca evde ölü bulundu; cezaevinden izinli çıkan oğulları gözaltına alındı 20 yaşındaki gencin annesini ve babasını vahşice öldürdüğü iddia edildi Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gencin anne ve babasını evlerinin balkonunda kesici alet ile öldürdüğü ileri sürüldü.

Edremit'te vahşet...Karı koca evde ölü bulundu; cezaevinden izinli çıkan oğulları gözaltına alındı

20 yaşındaki gencin annesini ve babasını vahşice öldürdüğü iddia edildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gencin anne ve babasını evlerinin balkonunda kesici alet ile öldürdüğü ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ikametin kapısını çalmaya başladı. Kapı açılmayınca ekipler bitişik yan dairenin camından eve girdi. Evin balkonunda bir kadın ve bir erkeğin kanlar içindeki cansız bedenleri ile karşılaşıldı. Bu sırada evin kapısında bekleyen polis ekibi, cinayet zanlısı M.D.'yi evden çıkmak isterken yakaladı. Cinayet şüphelisi M.D., iddialara göre, ilk ifadesinde, "Bunların katli vacip" dedi.

Oğullarının bıçaklı saldırısına uğrayan anne Sevgi Diplen ve baba Şenol Diplen'in cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Sabah saatlerinde ise cinayet şüphelisi M.D. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getiriler savcılık soruşturmasına alındı. Cinayet şüphelisi M.D'nin bir süre önce İzmir T Tipi Kapalı Cezaevinden izinliği çıktığı ve uyuşturucu madde kullanımı dahil 35 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Son dakika... Edremit'te vahşet...Karı koca evde ölü bulundu; cezaevinden izinli çıkan oğulları gözaltına alındı
Son dakika... Edremit'te vahşet...Karı koca evde ölü bulundu; cezaevinden izinli çıkan oğulları gözaltına alındı
Son dakika... Edremit'te vahşet...Karı koca evde ölü bulundu; cezaevinden izinli çıkan oğulları gözaltına alındı
Son dakika... Edremit'te vahşet...Karı koca evde ölü bulundu; cezaevinden izinli çıkan oğulları gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

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