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Son dakika... Edremit'te trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Edremit'te trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit- Çanakkale karayolu üzeri Doyran Mahallesi kavşağında meydana geldi. Şener E. (29) idaresindeki 17 AAV 457 plakalı Opel marka araç, Ağcı Z. (72) idaresindeki kadın sürücünün 10 LL352 plakalı Hyundai marka aracıyla çarpıştı. Kazada bir araç yol kenarındaki kaldırıma diğer araç ise refüje çıkarak durdu. Kazaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaralı sürücüleri sağlık ekiplerine teslim ederken, Çanakkale bağlantılı kara yolunda trafiğin aksamaması içinde yoğun gayret harcadılar. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika... Edremit'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika... Edremit'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika... Edremit'te trafik kazası: 2 yaralı

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