Son dakika! Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

16.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:46
Son dakika! Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamnda, sosyal medyada  PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden A.F., H.Y ve F.S. polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ve sim kartı ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.Biri şüpheli ise aranıyor.


- Balıkesir
Son dakika! Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika! Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika! Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika! Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika! Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Demet Özdemir Hüner Coşkuner
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:25:41. #1.16#
title