Son Dakika | Edremit'te jandarma minibüsü devrildi: 3 yaralı Son dakika haberleri: BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobille çarpışarak ters dönen jandarma minibüsündeki 3 personel yaralandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobille çarpışarak ters dönen jandarma minibüsündeki 3 personel yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Balıkesir- Çanakkale yolunun Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda meydana geldi. Kasım Aktaş yönetimindeki 34 CGP 152 plakalı otomobille Y. E. Kaya'nın kullandığı 10 JAA 136 plakalı jandarma minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan jandarma minibüsü refüje çarpıp, ters döndü. Kazada, minibüs sürücüsü Kaya ve 2 personel yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü Aktaş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

- Balıkesir

Kaynak: DHA