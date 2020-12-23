Son dakika... Edremit'te fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda görüntü kayıt cihazı, tablet bilgisayar, 65 uyuşturucu hap, 44 tapu, senet, 6 pasaport, yabancı para ve 5 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.İ, B.Ö, S.K, İ.K ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik