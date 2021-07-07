Son dakika: Edirnespor'da transferler devam ediyor
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Son dakika: Edirnespor'da transferler devam ediyor

Son dakika: Edirnespor'da transferler devam ediyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Edirnespor'da yeni sezon transferleri sürüyor.

Edirnespor'da yeni sezon transferleri sürüyor.

Külüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon hazırlıklarının devam ettiği belirtildi. Kulübün Cihad Ateş ile bu sezon için de sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Dış transferlerin de devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen sezon 3. Lig'de mücadele eden Çatalcaspor oyuncularından 1991 doğumlu Önder Akdağ ile sözleşme imzalayan Edirnespor, takımın sol açık kanadını Akdağ'a emanet etti.

Ayrıca geçen sezonun ilk devresini 3. Lig takımlarından Çatalcaspor'da, ikinci devresini de 3. Lig takımlarından Erokspor'da tamamlayan 1990 doğumlu başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Mert Özkaptan ile de sözleşme imzalayan Edirnespor, transfer ataklarına devam etti. Öte yandan, 3. Lig takımlarından Çatalcaspor'un başarılı ve tecrübeli sol bek oyuncusu Fırat Sezer ile anlaşma sağladı."

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, iç ve dış transfer çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

Son dakika: Edirnespor'da transferler devam ediyor
Son dakika: Edirnespor'da transferler devam ediyor
Son dakika: Edirnespor'da transferler devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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