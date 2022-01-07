Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı sahte içki operasyonu - Haberler
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Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı sahte içki operasyonu

Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

İSTANBUL (İHA) - Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 125 litre etil alkol, 105 litre etanol, 106 şişe sahte alkol, 100 bilyeli kapak, 256 adet içki şişesi ve 1 buçuk litre aroma verici yakalandı. Adreslerde yakalanan 4 şüpheli R.Ç., K.K.T., Ş.T ve S.Y. gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan S.Y., Ş.T. ve K.K.T. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen R.Ç. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından denetim şartıyla serbest kaldı.

(Mehmet Basmacı/İHA)

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