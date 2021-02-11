Son dakika! Edirne merkezli "organizatör" operasyonu kapsamında İstanbul'da 3 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika! Edirne merkezli "organizatör" operasyonu kapsamında İstanbul'da 3 zanlı gözaltına alındı

11.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:44
Son dakika! Edirne merkezli

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de göçmen kaçakçılığı olaylarını organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de göçmen kaçakçılığı olaylarını organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da bazı şüphelilerin evine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda A.R.A, M.U. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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