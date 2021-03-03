Son dakika... Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheli, "etkin pişmanlık" hükümlerince serbest bırakıldı
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Son dakika... Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheli, "etkin pişmanlık" hükümlerince serbest bırakıldı

03.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:17
Son dakika... Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheli,

Son dakika haber... Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, "Etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, "Etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

İki hafta önce, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Edirne, İstanbul, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Sivas, Bursa, Konya ve Kırıkkale'de operasyon düzenlemiş 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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