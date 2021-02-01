Edirne itfaiyesi alevlere "yangın topu" ile müdahale edecek
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Edirne itfaiyesi alevlere "yangın topu" ile müdahale edecek

01.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:19

Edirne Belediyesi İtfaiyesi yangınlara "yangın bombasıyla" müdahale edecek.

Edirne Belediyesi İtfaiyesi yangınlara "yangın bombasıyla" müdahale edecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, itfaiye envanterine yeni kattıkları cihaz ve müdahale ekipmanlarını tanıttı.

Gürkan, hem yangınların daha erken söndürülmesi hem de itfaiyecinin can güvenliğinin artırılması için modern cihaz ve aparatların kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Envanterlerine kattıkları "yangın topu" ve "hareketsizlik sensörü"ne sahip Türkiye'de 9. itfaiye olduklarını anlatan Gürkan, "Yangın topu kimyasal bir malzeme. İçerisinde yangını 8 metreküpe kadar söndürme kapasitesine sahip kuru söndürücü var. Hareketsizlik sensörü de yangın anında herhangi bir nedenle hareketsiz kalan itfaiye personelinin çağrı yapamayacak duruma gelmesi halinde arkadaşlarının onu bulmasını kolaylaştıracak bir aparat." diye konuştu.

Gürkan, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma birimi de kurulduğunu belirterek, doğal afetlerde görev yapmaya hazır hale geldiklerini sözlerine ekledi.

İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel de teknolojik ekipmanlar sayesinde yangınlara en hızlı ve en iyi şekilde müdahale etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Edirne itfaiyesi alevlere 'yangın topu' ile müdahale edecek
Edirne itfaiyesi alevlere 'yangın topu' ile müdahale edecek
Edirne itfaiyesi alevlere 'yangın topu' ile müdahale edecek
Edirne itfaiyesi alevlere 'yangın topu' ile müdahale edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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