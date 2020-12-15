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Son Dakika | Edirne'den kısa kısa

15.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:52
Son Dakika | Edirne'den kısa kısa

Son dakika haberler: Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısını düzenledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısını düzenledi.

Vali Canalp, Keşan Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Edirne Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım'dan ilçede salgın sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların sağlığını korumak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü kaydedildi.

Sağlık çalışanlarına ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Helvacıoğlu, Keşan Sağlık Müdürlüğü ziyaretinde, salgın sürecinde en büyük yükün sağlık personelinin omuzlarında olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının görevlerini fedakarca yaptığını belirten Helvacıoğlu, "Tespitten tedaviye görev alan tüm sağlık personelimize bu gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Kararlı mücadelenin sonunda inşallah bu zorlu süreci başarıyla aşacağız." diye konuştu.

Helvacıoğlu'ndan nöbetçi eczanelere ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, nöbetçi eczaneleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olarak eczanelere gidebileceğini belirtti.

Helvacıoğlu, sağlık çalışanları ve eczacıların salgın sürecinde fedakarca çalıştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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