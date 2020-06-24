Son dakika... Edirne'den kısa kısa Son dakika haberlerine göre Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı binalar dezenfekte edildi.

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı binalar dezenfekte edildi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 27-28 Haziran'da YKS'nin yapılacağı dersliklerin bulunduğu binalar, çevre ve ziraat ekipleri tarafından üniversitenin laboratuvarında üretilen ürünlerle dezenfekte edildi.

Ekipler, sınavın yapılacağı binaların giriş kapılarını, sınıfları ve tuvaletleri dezenfekte etti. Balkan Yerleşkesi'nde başlayan dezenfeksiyon ve hijyen uygulamalarının, sınavın yapılacağı tüm binalarında sınav gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Yeşilay'dan canlı seminer

Yeşilay tarafından Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla online seminer düzenlenecek.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, online seminere kayıtların başladığını bildirdi.

Alanında uzman isimlerin madde bağımlılığı ve tedavisine dair oturumlar gerçekleştireceği seminere katılımın ücretsiz olduğunu ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kontenjanın 3 bin kişiyle sınırlandırıldığı programa katılım gösterenlere online katılım belgesi verilecektir. Eğitim sonunda verilecek katılım belgesini alabilmek için oturumların yüzde 70'ine katılım zorunludur. Seminere katılmak isteyenler http://www.burkon.online/iyilesmekmumkun/ adresi üzerinden başvurularını yapabilirler."

Kaynak: AA