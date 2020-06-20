Son Dakika: Edirne'den kısa kısa
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Son Dakika: Edirne'den kısa kısa

Son dakika güncel haberine göre Keşan ilçesindeki Amel Baba Türbesi'nin taşları yenilenerek, yeni alanına taşındı.

Son Dakika: Edirne'den kısa kısa
20.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:54

Keşan ilçesindeki Amel Baba Türbesi'nin taşları yenilenerek, yeni alanına taşındı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, 657 yıllık türbenin yeni yerine özenle taşındığı belirtildi.

Türbenin mevcut taşlarının günün koşullarına uygun şekilde düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde kalan Amel Baba Türbesi'ni yeni yol yapım çalışmalarımız kapsamında yolun ortasında kalması nedeniyle mevut yerden alarak hazırladığımız yeni yere özenle taşıdık. Türbede var olan ağacı çok dikkatli şekilde yerinden çıkartarak Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde bakıma aldık, türbe taşlarını da yeni yere aktardık. Türbemizi günün koşullarına uygun şekilde düzenlediğimiz yeni hazırladığımız yere taşırken, tarihimizi ve geleneğimizi de koruyarak özenle yeni alana nakletmiş oluyoruz. Taşıma işlemini, Edirne Valiliği, Keşan Kaymakamlığı ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun izinlerini alarak gerçekleştirdik."

Açıklamada türbenin 15 gün sonra yeni yerinde ziyarete açılacağı belirtildi.

Liselere Geçiş Sınavı

Edirne Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde öğrencilere ve velilere maske, mendil, su ve el dezenfektanı dağıttı.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, okulları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

Hayatın da bir sınav olduğunu dile getiren Tanrıkulu, "Ama önemli olan sınavlardaki başarı değil. Hayatta ki başarı. Sınav aslında bir adım. Her şey demek değil. Biz Edirne Belediyesi olarak 29 okul ile merkeze bağlı 3 köy okuluna stant kurarak öğrencilerimize ve velilerimize ellimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Maskemiz, dezenfektanımız ve sularımız var, mendillerimiz var. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Hiç canlarını sıkmasınlar. Önemli olan hayatta iyi insan, güzel insan ve doğru insan olmak. Zaten onlar başarılılar." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu LGS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencileri ziyaret ederek, başarılar diledi.

Helvacıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, önemli olanın soru çözenin yanında sorun çözen çocukların yetişmesi olduğunu belirtti.

Keşan'da bin 250 öğrencinin 21 okulda sınava girdiğini aktaran Helvacıoğlu, "LGS sonrası öğrencilerimiz ve ailelerimizle okul önlerinde buluştuk, sınav sonrası geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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