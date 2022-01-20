Son Dakika | Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesinde şüpheliler U.S ve D.D'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 54 gram uyuşturucu, 10 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzememeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden D.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri