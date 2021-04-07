Son dakika... Edirne'deki okullarda Kovid-19 denetimi

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "çok yüksek risk" grubunda yer alan Edirne'de, "Dinamik Denetim Modeli" uygulaması kapsamında okullar denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "çok yüksek risk" grubunda yer alan Edirne'de, "Dinamik Denetim Modeli" uygulaması kapsamında okullar denetlendi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığındaki denetim ekibi kentteki okullarda incelemede bulundu.

Okullardaki tedbirleri denetleyen Arpacı, başta kantin ve sınıflar olmak üzere okul genelinde alınan önlemleri inceledi.

Plevne İlkokulundaki salgın tedbirlerini denetleyen Arpacı, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar