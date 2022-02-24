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Son dakika: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de düzenlenen operasyonda evlerinde ve araçlarında uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda evlerinde ve araçlarında uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.K, H.K. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden İ.K. ve H.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli E.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, iki gün önce uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş, ev ve araçlardaki aramalarda 6,58 gram metamfetamin, 5,10 gram skunk ve 21,18 gram esrar ile hassas terazi, uyuşturucu madde aparatı ve samuray kılıcı ele geçirilmişti.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Haberler

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