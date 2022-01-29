Son dakika! Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
AA, Cihan Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberlerine göre Edirne'de bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Sarıcapaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan E.T'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada, satışa hazır 26 parça kağıda sarılmış 203,94 gram esrar, 0,20 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Cihan Demirci - Güncel