Son Dakika | Edirne'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Gelen son dakika haberine göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Dolbun idaresindeki 22 AAV 973 plakalı kamyonet, Kavacık köyü yakınlarında devrildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü ve araçta bulunan iki yolcuyu çıkarmak için çalışma yaptı.

Sağlık ekipleri sürücü Dolbun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Dolbun'un cenazesi morga götürüldü.

Yaralanan Fatma ve Hamide Dolbun ise Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA