Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi
Son dakika haberlerine göre Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.
Çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Edirne'de denetimler sıkılaştırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki farklı noktalarda yaptığı uygulamalarda araçları durdurdu, sürücülere izin belgeleri soruldu.
Denetimlerde sürücüler ve bazı vatandaşlar salgın kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci