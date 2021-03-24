Son Dakika | Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
24.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:45
Son dakika haberler... Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan A.Ç, B.C. ve M.C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İpsala Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin