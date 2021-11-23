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Son dakika... Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika... Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Edirne'de seyir halindeyken yanan otomobil vatandaşların çabası ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

EDİRNE (AA) - Edirne'de seyir halindeyken yanan otomobil vatandaşların çabası ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayide aracını tamir ettiren Kenan Yavaş, 59 KA 545 plakalı aracıyla yaşadığı köye gitmek yola çıktı.

Yavaş'ın aracı Abdurrahman Mahallesi'nde seyir ettiği sırada yanmaya başladı.

Aracını park eden Yavaş ve vatandaşlar, yangın söndürücüyle aracın motor kısmından çıkan alevlere müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hasar oluşan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Son dakika... Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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