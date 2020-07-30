Son Dakika | Edirne'de polisten sürücülere güvenli seyahat uyarısı
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Son Dakika | Edirne'de polisten sürücülere güvenli seyahat uyarısı

Bir son dakika haberine göre Edirne'de kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere uzun yola çıkmadan önce "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları anlatıldı.

Son Dakika | Edirne'de polisten sürücülere güvenli seyahat uyarısı
30.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:30

Edirne'de kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere uzun yola çıkmadan önce "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları anlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri kapsamında kent girişinde ve otogarda çalışma gerçekleştirdi.

Sürücü ve yolculara "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kurallarına ilişkin bilgiler verildi, ayrıca güvenli seyahat ile ilgili kısa film izletildi. Polisler sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak, çikolata ikram etti.

Bu arada, otogarda şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken hususları anlatan "otobüslerde güvenli seyahat" kısa filmi ekrana yansıtıldı. Yolcu, yolcu yakınları, şoför ve muavinler filmi izledi.

Polis ekipleri otogardaki yolcu ve sürücülerin de bayramını kutladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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