Son dakika! Edirne'de polisten kaçan motosikletteki 2 kişi yakalandı
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Son dakika! Edirne'de polisten kaçan motosikletteki 2 kişi yakalandı

30.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:34
Son dakika! Edirne'de polisten kaçan motosikletteki 2 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polisi gören 2 şüpheli, motosikletle olay yerinden kaçtı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet, kovalamaca sonucu Talatpaşa Caddesindeki İl Özel İdaresi yakınlarında durduruldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisten kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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