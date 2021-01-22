Son Dakika | Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan 3 sürücü kovalamacayla yakalandı
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Son Dakika | Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan 3 sürücü kovalamacayla yakalandı

22.01.2021 00:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 00:44
Son Dakika | Edirne'de polisin

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de, uygulama noktalarında polisin "dur" ihtarına uymayan 3 sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Edirne'de, uygulama noktalarında polisin "dur" ihtarına uymayan 3 sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ve trafik ekipleri uygulama yaptı.

Bostan Pazarı mevkisindeki uygulamada polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Şüpheli, ekiplerin yaklaşık 2 kilometre süren takibi sonucu yakalandı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü D.G hakkında tutanak tutuldu, kendisine 1967 lira para cezası kesildi.

Trafik ekiplerinin Sanayi Kavşağı'nda yaptıkları uygulamada da "dur" ihtarına uymayan 2 sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Sürücülere sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmekten idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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