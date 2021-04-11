Polis, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yaptı
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Polis, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yaptı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok noktada araçları durdurdu. Sürücülere izin belgeleri soruldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenenlere ceza uygulandı.

Park ve sokaklarda denetim yapıldı. Alışverişten dönenler ile sokaklarda dolaşan kişiler evlerine dönmeleri konusunda uyarıldı.

Öte yandan alınan önlemler kapsamında, Edirne Valiliği ekipleri de merkeze bağlı mahalleler ile Uzunköprü, Keşan, İpsala, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Polis, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yaptı
Polis, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yaptı
Polis, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yaptı
Polis, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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