Son dakika! Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika! Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Son dakika! Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de otomobilinde 145 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilinde 145 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceğini tespit ettikleri U.E'nin aracını Havsa otoyol gişelerinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 145 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Haberler

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