Son Dakika: Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberlerine göre Edirne'de yerleşim yeri yakınlarında otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
25.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:45
Edirne'de yerleşim yeri yakınlarında otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Avrupa Kent mevkisi yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, rüzgarla yayılan yangına müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 40 dönüm alan zarar gördü.
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Kaynak: AA