Otizmli genç jandarmanın misafiri oldu
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Otizmli genç jandarmanın misafiri oldu

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Otizmli genç jandarmanın misafiri oldu

Edirne'de otizmli genç, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığının misafiri oldu.

Edirne'de otizmli genç, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığının misafiri oldu.

Jandarma aracı, 27 yaşındaki otizmli Mehmet Kaynarca'yı Edirne Özel Eğitim Sosyal Yaşam Merkezi'nden almaya gitti. Merkezdeki arkadaşları, Kaynarca'yı "en büyük asker bizim asker" diyerek asker selamı ve alkışlarla uğurladı.

Öğretmeni Ayça Ergen ve Kaynarca, araçla İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

"Hızır" adı verilen motosiklete kask takarak binen Mehmet, jandarmanın da yardımıyla siren ve kornaya bastı, "Kırbaç" isimli bomba arama köpeğini sevdi.

Etkinlikte hatıra tabağı hediye edilen Kaynarca, kurslarda yaptığı el işi ürünü komutana verdi.

Kaynarca, hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Otizmli çocuğu olan ailelere söylüyorum. Lütfen çocuklarınızı dışarıya çıkarın, sosyalleşmeye devam etsinler. Çok mutluyum, çok da sevinçliyim." diye konuştu.

Öğretmeni Ergen de bu tür faaliyetlerin otizmlilerin gelişimi için olumlu olduğunu söyledi.

Otizmli genç jandarmanın misafiri oldu
Otizmli genç jandarmanın misafiri oldu
Otizmli genç jandarmanın misafiri oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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