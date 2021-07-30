Son dakika: Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika: Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'nin Enez ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Edirne'nin Enez ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Yenice Köyü ormanlık alanında meydana geldi. Gece 02.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbarla bölgeye giden itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, alanda incelemelerde bulundu.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, Edirne'de çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. - EDİRNE

Son dakika: Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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